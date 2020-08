V. Entella, Boscaglia rescinde e adesso potrà firmare per il Palermo

Roberto Boscaglia ha ufficialmente rescisso il proprio contratto con la Virtus Entella, e adesso si prepara a diventare il nuovo allenatore del Palermo.

NUOVA AVVENTURA

Dopo l’avventura in Liguria, adesso Boscaglia è in procinto di iniziare l’esperienza sulla panchina del neo-promosso Palermo, nel tentativo di centrare l’immediata promozione in Serie B. Il tecnico nei due anni con la Virtus Entella ha raccolto 24 vittorie, 21 pareggi e 20 sconfitte, centrando la promozione in serie cadetta nel corso della stagione 2018/19 collezionando in campionato l’incredibile media di 2,03 punti a partita-