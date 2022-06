Valbuena senza rancore: “Benzema merita il Pallone d’Oro. Non sarei onesto se…”

Valbuena , ora giocatore dell' Olympiacos , ha parlato a RMC Sport dicendosi sollevato della fine della questione ma dimostrandosi anche senza alcun rancore rispetto a quello che era un suo amico e compagno di squadra. "Sono sollevato che la vicenda sextape si sia conclusa. Dopo 7 anni era anche ora", ha spiegato. "Non porto rancore e il fatto che Benzema abbia rinunciato all'appello lascia capire tante cose. Ad ogni modo, ripeto, non ho desideri di 'vendetta'".

E la conferma a queste parole è arrivata dalle dichiarazioni successive a proposito del livello sportivo di centravanti del Real Madrid: "Non sarebbe onesto da parte mia non dire che Karim merita il Pallone d'Oro. Lo merita, perché se devo giudicare il livello sportivo non posso dire altrimenti".