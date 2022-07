Valdano: “Calciatori vanno dallo psicologo per i meme sui social”

PARERE - "C’è qualche calciatore che va dallo psicologo per quattro meme. Allora non entrare in quel pasticcio", ha detto Valdano. "Se il calcio ha dimostrato qualche proprietà, una di queste è senza dubbio la sua capacità di adattarsi a qualsiasi media. Il calcio cresce e mantiene il suo potere. Ma penso anche che stiamo confondendo il calcio con l’intrattenimento, e il calcio è un’emozione prima che intrattenimento. Perché se è intrattenimento, nel cellulare trovi un concorrente imbattibile. Là il calcio non può combattere, il calcio combatte dalla sua condizione di sentimento con cui giochiamo". L'analisi prosegue: "Questo ci sta anche portando verso un giornalismo in cui è molto importante essere divertenti, come se essere divertenti fosse facile. Trasformare il calcio in un passatempo più o meno leggero, che potrebbe non essere male, ma senza dimenticare che si tratta di un territorio di carattere emotivo. Penso che lo facciano perché temiamo che i giovani si allontanino, e a questo punto posso dire solo questo: un giorno i giovani smetteranno di essere giovani. E quando smetteranno di essere giovani si ricorderanno di essere andati in campo mano nella mano con il padre, e si ricorderanno che la squadra del loro quartiere, senza sapere il perché, risveglia in loro più cose che la squadra del quartiere dalla porta accanto. Perché si tratta di emozioni".