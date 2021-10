Valdano incorona Raul: “Sarà uno dei migliori allenatori della storia. Come Guardiola e Mourinho”

Il commento dell'ex allenatore e dirigente blancos sulla leggenda spagnola

RAUL - Dopo aver parlate di sé come allenatore, non poteva mancare un pensiero a chi sta "imparando" la professione: "Raul? È la più grande intelligenza che io abbia mai visto su un campo di calcio. È stato uno spettacolo. Se un giorno ci sarà una guerra, Raul ci andrà con la bandiera del Real. Ha fatto il suo debutto con me in un'amichevole a Oviedo. Sarà uno dei migliori allenatori nella storia del calcio. Da allenatore esige tanto, come faceva da calciatore con sé stesso. Ha qualcosa di insito nei grandi allenatori. Guardiola, Mourinho, Simeone ce l'hanno: è un'energia inarrestabile. Credo molto in lui come allenatore", ha detto Valdano.