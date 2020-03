Valentino Rossi: “Scudetto? Sarebbe un peccato non assegnare il titolo anche se… vincerebbe la Juventus”

Calciatori senza calcio, piloti senza auto e moto. Ecco allora che il campionissimo delle due ruote Valentino Rossi ha detto la sua sulla Serie A e sulla possibile conclusione della stagione. Intervenuto a Sky Sport, Rossi ha parlato dell’emergenza coronavirus e l’assegnazione del titolo: “Secondo me è un peccato non assegnare il campionato. Perchè comunque si è arrivati a più di due terzi”. E ancora: “Certo, vincerebbe la Juventus, ancora (ride ndr). A parte tutto, per i tifosi vedere playoff e playout potrebbe essere bello ma sarà sicuramente sarebbe una stagione condizionata dal virus. Anche le ultime partite che hanno voluto fare per forza, così come anche la Champions League. Si guardavano queste partite in un’atmosfera particolare come dire: ‘A cosa serve giocare a calcio adesso?’. Esattamente come se avessero corso il Gran Premio di F1. Secondo me è un momento in cui lo sport, qualsiasi esso sia, deve fermarsi, deve aspettare. Prima deve star bene tutta la gente e poi si può ricominciare a giocare”.