Valore di mercato: CR7 e Messi in caduta libera, due big del PSG sul podio

Quando si parla di calcio e soldi, vengono immediatamente in mente grandi campioni dal palmares sconfinato. E al giorno d’oggi i protagonisti indiscussi delle varie classifiche sono solitamente Leo Messi e Cristiano Ronaldo, vincitori di undici degli ultimi dodici Palloni d’oro. Eppure, secondo Transfermarkt nessuno dei due è il giocatore con il valore di mercato più elevato. Anzi, entrambi sono fuori da podio e sembrano in caduta libera rispetto a qualche anno fa. La Pulce argentina occupa l’ottava posizione, con 132 milioni di sterline, mentre CR7 non rientra nemmeno nella top 10.

PSG PROTAGONISTA – Il podio esalta paradossalmente uno squadrone finora incapace di esaltarsi in ambito europeo: il Paris Saint-Germain. La formazione campione di Francia piazza due giocatori tra i primi tre: Neymar è terzo con un valore di 151 milioni di sterline, mentre in prima posizione c’è Kylian Mbappé, con la stima di 189 milioni di sterline. Tra le due stelle del PSG si piazza Raheem Sterling del Manchester City, con 151 milioni.