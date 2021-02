Stilata da KPMG Football Benchmark la classifica dei 10 calciatori col valore di mercato più alto. Secondo i dati raccolti e aggiornati al mese di febbraio 2021, la graduatoria vede tante sorprese. Non solo per chi è presente, ma anche per i diversi esclusi dalle prime posizioni: su tutti Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ma anche il fenomeno Erling Haaland.

Scopriamo quali sono i calciatori col valore di mercato più alto.