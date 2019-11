Valverde non ha dubbi: “Pallone d’oro al migliore. E Messi…”

Messi sì o Messi no? L’indiscrezione che vorrebbe la Pulce argentina come vincitore del Pallone d’oro 2019 ha diviso gli appassionati. Alcuni ritengono meritevole il numero 10, mentre altri considerano migliori gli ultimi dodici mesi di Virgil Van Dijk o Mohamed Salah. Chi invece non sembra avere dubbi è Ernesto Valverde. Il tecnico del Barcellona ha espresso il suo parere nel corso dell’abituale conferenza stampa: “Se è un premio da dare al miglior giocatore, bisognerebbe darlo sicuramente a Messi”. Poche parole, ma chiarissime.