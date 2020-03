Van Basten attacca il calcio di oggi: “Tutto denaro e budget”

Le società nel calcio di oggi funzionano sempre di più come le aziende. L’occhio di riguardo va sempre al bilancio e sono ormai rare le spese pazze che possano compromettere in qualche modo i conti dei club. Un calcio che sicuramente ha perso la vena romantica come rimarcato anche dall’ex attaccante Marco Van Basten.

SOLO BUDGET – Durante un’intervista a FanPage l’olandese ha criticato aspramente il calcio di oggi: “Il calcio sta diventando sempre più un business, in cui il denaro e il budget sono l’unica cosa che conta, perché più entrate un club ha, migliori sono i giocatori che si può comprare. Ci sono alcuni club che stanno diventando sempre più piccoli, e questo sinceramente mi dispiace. Credo che la UEFA dovrebbe cercare di fare in modo che i club si avvicinino gli uni agli altri, non che siano sempre più diversi come valore dei giocatori, come è avvenuto progressivamente negli ultimi venticinque”.