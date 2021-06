Van Basten boccia De Ligt: “Non ha imparato molto in Italia”

"Deve farsi sentire in difesa e invece lascia sempre un buco"

"Se guardiamo quante volte Stekelenburg deve calciare la palla via. Beh, questa non è una cosa positiva. Così diventa una specie di calcio da combattimento", ha detto Van Basten sul modo di giocare dell'Olanda dei De Boer. "Da dietro devi avere più visione e controllo per avanzare giocando al calcio: così puoi dominare la partita. Ma non l'ho visto finora". Ma il parere dell'ex campione coinvolge anche i singoli calciatori. "De Ligt? Lui è un difensore centrale e deve trasmettere più leadership. Deve farsi sentire, farsi valere perché deve guidare la difesa. Invece corre semplicemente dietro al suo uomo, lasciando un enorme buco. De Ligt è andato in Italia per imparare a difendere, ma non credo che lì abbia imparato molto".