Van Basten: “Calcio più divertente senza la regola del fuorigioco”

In fatto di gol ne sa qualcosa l’ex attaccante del Milan Marco van Basten che nella sua carriera ne ha collezionati parecchi e di rara bellezza. Però qualcuno gli è stato annullato ingiustamente per offside ed è per questo che l”ex attaccante dell’Olanda ha criticato la regola del fuorigioco nel calcio. “Sono ancora ossessionato dalla regola del fuorigioco perché sono convinto che questa sia una brutta cosa. Per lo meno, vorrei provare a dimostrare che il calcio sarebbe più divertente senza. Sono sicuro che sarebbe stato meglio senza fuorigioco. Il calcio è un gioco fantastico, ma penso che abbiamo ancora molto da fare per renderlo migliore, più divertente, interessante ed emozionante. Dobbiamo lavorare su questo ” riporta Sky Sports. Van Basten ha iniziato la sua carriera calcistica nel 1981 all’Ajax, dove ha trascorso sei anni, dopodiché si è trasferito al Milan. Nel 1995 ha concluso la sua carriera. E’ stato allenatore della nazionale olandese, Ajax, Heerenveen e AZ Alkmaar.