Van Basten: “Neymar provocatore e calciatore sgradevole”

L'ex attaccante della nazionale olandese e del Milan, tre volte vincitore del Pallone d'Oro, Marco van Basten ha criticato il comportamento dell'attaccante del PSG e della nazionale brasiliana Neymar sul campo di calcio. “Neymar è un vero piagnucolone. Provoca costantemente gli avversari. Prima, lui stesso commette fallo su qualcuno, e poi fa finta di essere la vittima. Non puoi toccarlo. Applaudirei se qualcuno si occupasse davvero di lui visto che è un calciatore sgradevole", ha detto van Basten ai portoghesi di Cabine Desportiva. Neymar ha segnato 11 gol e fornito 9 assist in 14 partite per il PSG in questa stagione in tutte le competizioni.