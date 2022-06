Van Basten va controcorrente: “Messi non è tra i migliori della storia”

Le parole dell'ex attaccante olandese

Redazione ITASportPress

Marco Van Basten è stato, senza dubbio, uno dei migliori centravanti di tutti i tempi. Dotato di un grande talento, ha concluso la sua carriera con un totale di 277 gol e tre Palloni d'Oro. Un costante infortunio a una caviglia lo ha costretto al ritiro a soli 28 anni. L'olandese non si nasconde mai quando si tratta di esprimere la sua opinione, ed è sempre molto schietto con le sue parole: qualche mese fa ha commentato che preferiva guardare Netflix piuttosto che l'Atletico Madrid del CholoSimeone. Questa volta, in un'intervista a France Football, non si è risparmiato su Leo Messi. Queste le sue parole:

"Pelé, Diego Maradona e Johan Cruyff sono i tre migliori della storia. Messi è anche un grande giocatore, ma Maradona ha sempre avuto più personalità in una squadra e Messi non è quello che prende il comando per andare in guerra. Da bambino volevo essere come Cruyff. Era mio amico. Mi manca. Anche Pelé e Maradona sono stati fantastici. Non dimentico però Cristiano Ronaldo, Michel Platini o Zinedine Zidane".

Nonostante l'ex attaccante non consideri Messi tra i tre migliori della storia, lo ha elogiato in molte occasioni. In relazione alle sue dichiarazioni, infatti, Van Basten aveva elogiato l'argentino tempo fa nel paragone con Cristiano Ronaldo. "Cristiano è un grande giocatore, ma chi dice che è migliore di Messi non sa niente di calcio, o lo dice in malafede".