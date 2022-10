Van Bommel, che paura: sfugge da tentata rapina in un parcheggio

Brutta disavventura per Mark Van Bommel . L'ex giocatore anche di Milan e Bayern Monaco, oggi tecnico dell' Anversa , è riuscito a sfuggire ad un tentativo di rapina . A riportare quanto accaduto, è stato il quotidiano Gazet von Antwerpen che spiega come un uomo armato abbia teso un'imboscata al mister nel parcheggio sotterraneo del suo appartamento.

L'allarme che è scattato con l'impatto ha fatto scappare il rapinatore. Da quanto si apprende le indagini sull'accaduto sono già in corso per comprendere se si avrà modo di risalire a chi ha provato ad aggredire il mister dell'Anversa. Per fortuna nessuno è rimasto ferito nei momenti concitati.