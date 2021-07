Van der Meyde: “Quella volta che baciai in bocca Ibrahimovic…”

Il curioso retroscena dell'olandese con l'attuale attaccante del Milan

Ai microfoni della televisione olandese VTBL, Andy Van der Meyde, ex centrocampista o esterno offensivo tra le altre dell'Inter, ha rivelato un aneddoto dei suoi trascorsi all'Ajax, quando era compagno di un giovanissimo Zlatan Ibrahimovic. Come riporta anche il Daily Mail, i due sono stati colleghi nei primi anni 2000 e in quel periodo ci furono diversi momenti davvero curiosi come quello avvenuto sul pullman della squadra.