Van der Vaart, la dinastia continua: il figlio Damian firma con l’Esbjerg

L'annuncio dell'ex calciatore su suo figlio

Da un Van der Vaart ad un altro. La dinastia del mitico calciatore olandese prosegue nel mondo del pallone. Dopo Rafael, storico ex calciatore con un passato anche al Real Madrid, ecco che sui figlio Damian inizia la sua personalissima avventura. Nelle scorse ore il messaggio social del celebre ex giocatore ha reso noto come il ragazzo abbia firmato il suo primo contratto ufficiale.