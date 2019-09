Van der Vaart: “Van Dijk non è il migliore del mondo. De Ligt? Avrei preferito fosse andato…”

“Van Dijk non è il miglior giocatore del mondo”, parola di Rafael van der Vaart. L’ex Ajax è intervenuto ai microfoni di TMW a margine della partita d’addio al Manchester City di Vincent Kompany. L’olandese ha parlato di alcuni temi caldi del calcio europeo ed in modo particolare dei due talenti, suoi connazionali, Virgil van Dijk e Matthijs de Ligt.

SPECIALE, MA… – Si parla tanto del prossimo Pallone d’Oro e delle possibile del difensore del Liverpool Virgil Van Dijk di vincere il trofeo. Dopo essere stato eletto miglior calciatore della passata edizione della Champions League, l’olandese è un serio candidato anche al trofeo più ambito. Per van der Vaart, però, non è lui il migliore: “Van Dijk non è il miglior giocatore del mondo, ma è speciale. Messi e Ronaldo sono i migliori ma credo non si possonano comparare difensori e attaccanti”.

DE LIGT – Spazio anche al più giovane tra i due olandesi. Sull’attuale difensore della Juventus, van der Vaart ha commentato: “Avrei preferito vederlo al Bayern Monaco o al Barcellona. Ha difficoltà in questo inizio di stagione. Non è facile competere con Chiellini, anche se ora è infortunato, e Bonucci. Ma ha molto talento”.