Van Dijk ci riprova al FIFA Best Men’s Player: sfida totale a Messi e Ronaldo

Vittoria in Champions League e striscia record di gare senza aver subito un dribbling da parte dell’avversario di turno. La stagione monstre di Virgil Van Dijk è stata finora impressionante. Il difensore olandese è risultato il miglior giocatore della scorsa edizione di Champions League. Ora il totem olandese si candida per un nuovo successo: il prossimo obiettivo è il premio assegnato dalla FIFA, il Best Men’s Player. Non sarà semplice trionfare anche in questa competizione dato che gli altri due avversari sono i “cannibali” dell’ultimo decennio: Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Vincere questo concorso potrebbe essere davvero il preambolo alla rincorsa al Pallone d’Oro.