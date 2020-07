Van Dijk e il curioso paragone con… Federer

“Sono sempre stato abbastanza rilassato come stile. Un po’ come Federer”. Questo il curioso paragone di Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, ai microfoni del Daily Express. Il centrale olandese ha parlato della caratteristica che lo contraddistingue e che sembra essere molto simile a quella del noto campione di tennis.

Van Dijk: il paragone con Roger Federer

“Naturalmente come persona sono sempre stato un po’ rilassato. Diciamo che è il modo con il quale approccio alle cose. Anche in campo”, ha esordito Van Dijk. “Se devo pensare ad un buon esempio per spiegare. Beh, credo che se si guarda il tennis e si osserva Roger Federer. Lui non sembra stia facendo il suo lavoro. Sembra non faccia fatica a battere i rivali. Mentre dall’altra parte vedi che fanno di tutto per provare a vincere, si impegnano al massimo. Lui, quasi, sembra che sia sul divano con le pantofole. Come se non facesse il minimo sforzo per fare ciò che fa…”.

QUI LE NEWS DI GOSSIP