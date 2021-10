Van Dijk e l’avversario più tosto: “Messi, è il migliore. Quel 3-0 in Champions…”

Il difensore olandese racconta i suoi avversari più temuti

Redazione ITASportPress

Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool e dell'Olanda, sceglie il suo avversario più tosto mai affrontato in campo. Il centrale, intervistato da Sky Sports come riporta Liverpool Echo, ha avuto modo di soffermarsi sugli attaccanti affrontati in carriera e ha espresso il suo giudizio sull'eterna rivalità tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ma ha anche dato un parere su Haaland e Jamie Vardy.

IL PIU' TOSTO - Rispondendo alla domanda su quale fosse il calciatore più impegnativo affrontato in carriera, Van Dijk ha detto: "Direi Messi, è il migliore. Lui e Cristiano Ronaldo hanno fatto cose incredibile in questi anni. Hanno ottenuto risultati pazzeschi nell'ultimo decennio, ma se devo dire uno dico Messi. Ricordo ancora quel 3-0 che ci fece il Barcellona in Champions League. Per noi è stata una serata molto dura anche se per fortuna abbiamo ribaltato tutto ad Anfield".

ALTRI - Parole al miele anche per altri bomber affrontati: "Haaland? Anche lui è un attaccante speciale: è forte, è veloce e ha tutte le caratteristiche per rendere la vita di un difensore molto, molto difficile. La prima volta che ci ho giocato contro è stato quando è entrato ad Anfield e ha segnato per il Salisburgo. È stato molto veloce, aggressivo, molto diretto. È un po' come gioca Jamie Vardy, ma Haaland è forse un po' più forte di Vardy".