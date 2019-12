Van Dijk fa retromarcia: “Ronaldo? Stavo scherzando, lo rispetto”

Oltre al danno anche la beffa. Si potrebbe riassumere così la situazione attuale di Virgil Van Dijk. Il difensore olandese del Liverpool si è dovuto accontentare della seconda posizione nella classifica del Pallone d’oro ed ha stupito tutti quando si è ironicamente chiesto se anche Cristiano Ronaldo fosse in lizza per il premio. Sui social il campione d’Europa è stato duramente criticato. Tra i commenti negativi spicca anche quello di Piers Morgan, conduttore di “Good Morning Britain”: “Cristiano è un giocatore molto superiore a te, non siete nella stessa competizione”. Van Dijk ha replicato in maniera chiara e diretta: “Ciao Piers, se non saltassi sul carro dei social media e ascoltassi tutta l’intervista ti renderesti conto che stavo solo scherzando. E che ho soltanto rispetto per quei due”. Un vero e proprio tackle da parte del difensore olandese.