Van Dijk si fa male: “La gente pensa che io finga ma…”

Il centrale olandese si è seduto a terra nei minuti finali della partita contro la Turchia e le persone lo hanno criticato per la lentezza dei suoi movimenti

Redazione ITASportPress

Dopo aver saltato praticamente tutta la passata stagione, Virgil Van Dijk è tornato in campo con il suo Liverpool e con la Nazionale. Eppure, tra i tifosi, Oranje c'è ancora qualche malumore e preoccupazione ogni volta che il difensore sembra risentire di qualche colpo di troppo, esattamente come accaduto nella sfida contro la Turchia giocata nella notte. Anche tra i fan rivali, in effetti, c'è stato qualche mormorio e fischio di troppo in occasione di un piccolo acciacco alla caviglia subito dal giocatore nei minuti finali della gara.

A parlare delle sue condizioni, fortunatamente non gravi, è stato lo stesso difensore olandese che ai media del suo Paese ha parlato molto francamente della sua salute: "Credo di stare bene. La gente pensa che io finga ma non sa nulla", ha detto Van Dijk. "Le persone credono che io faccia l'attore ogni volta ma non è così. Credono che io sia grande e grosso e basta ma devo fare attenzione ad ogni movimento ecco perché mi sono seduto a terra lentamente quando ho sentito fastidio alla caviglia".

Secondo quanto riportato da SkySports, l'infortunio del centrale olandese non preoccupa più di tanto e si tratterebbe solo di una lieve contusione. Lo stesso Van Dijk ha infatti già tranqullizzato tutti sui social con un post su Twitter nel quale festeggia per aver giocato e vinto la partita con la fascia da capitano al braccio senza fare alcun riferimento ai problemi fisici. Un buon segnale per l'Olanda e anche per il Liverpool.