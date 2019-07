Van Dijk sogna il Pallone d’Oro: “È tempo di cambiare…”

Luka Modric ha interrotto l’egemonia di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi per la vittoria del Pallone d’Oro, e adesso anche altri candidati sperano di poter ripetere quanto fatto dal centrocampista croato. Nonostante sia difficile essere paragonati all’argentino e al portoghese, c’è chi, grazie ai successi ottenuti in stagione potrebbe davvero sorprendere.

In casa Liverpool, infatti, c’è chi pensa sia il caso di cambiare ancora ed eleggere un nuovo detentore dell’ambito trofeo. È già tra i candidati principali, ma lui stesso conferma la voglia e il desiderio di vincere il Pallone d’Oro. Si tratta dell’olandese Virgil Van Dijk, assoluto protagonista di una stagione fantastica con i Reds. Vice campione della Premier League e, soprattutto, vincitore della Champions League. Finalista di Nations League con la maglia dell’Olanda e tante altre prestazioni da vero numero 1.

CI SPERA – “Capisco che per un attaccante o un numero dieci è più facile vincere questi titoli, è più bello vederli in azione”, ha ammesso Van Dijk che però poi ammette: “Forse, però, è arrivato il tempo di cambiare”. E lui è tra i principali candidati per essere eletto il migliore insieme ai compagni di club Salah e Alisson: “Per me è un onore che le persone ne parlino, ma che posso fare? Non ho nessuna influenza a proposito”, ha concluso il centrale come riporta Goal.com.