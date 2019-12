Van Dijk stuzzica Ronaldo, la sorella di CR7: “Parla quando avrai vinto…”

Virgil Van Dijk è stato uno dei grandi protagonisti della serata che ha incoronato Leo Messi come miglior giocatore della stagione. Il difensore olandese del Liverpool ha scatenato reazioni contrastanti tra gli appassionati per la sua risposta al giornalista che gli faceva notare come l’assenza di Cristiano Ronaldo fosse un segnale inequivocabile nella corsa al Pallone d’oro: “Un rivale in meno? Ma lui è mai stato davvero un rivale?, la chiosa del vincitore della Champions League. La sorella del portoghese Katia Aveiro ha risposto a Van Dijk con un lungo post su Instagram: “Penso che alcune persone vivano nella frustrazione e fuori dalla realtà. […] È risaputo che Ronaldo non vincerà il premio di stasera. Anche se ha vinto importanti titoli collettivi… ma questa è un’altra conversazione e che vedremo quando verrà fuori la verità sul calcio. Ora, caro Virgil, dove stai andando tu, Cristiano Ronaldo è andato mille volte. Vedi, mio caro Virgil, che Cristiano Ronaldo è stato un campione nel Paese in cui giochi da anni, è stato anche il miglior marcatore della Premier League. DI questi premi Ronaldo ne ha già cinque. Quando vincerai titoli che contano davvero ne parleremo, quando ne avrai una manciata potrai essere in grado di sederti al tavolo con Cristiano”.