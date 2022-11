Van Gaal: “Boicottaggio dei tifosi al Mondiale? Hanno ragione”

Quello che andrà in scena tra poco non sarà un Mondiale come tutti gli altri. La competizione si svolgerà infatti nei mesi di novembre e dicembre, ma già da diverso tempo sta facendo discutere anche la decisione della FIFA di assegnare i Mondiali al Qatar. Sulla questione è intervenuto il ct dell' Olanda Louis Van Gaal . Queste le sue parole in conferenza stampa:

"Boicottaggio dei tifosi? Penso che abbiano ragione a farlo perché ci credono e devono farlo, non è un problema. Speriamo di giocare così bene che alla fine del torneo, quando arriveremo in finale, ci guarderanno per vedere quanto siamo bravi. In generale, io do la mia opinione, la gente lo sa. Le persone possono pensare quello che vogliono. Non dobbiamo dimenticare che qui in Qatar c'è una cultura completamente diversa. Noi possiamo anche guardare alla nostra cultura, vedere se le cose stanno andando così bene a casa. Gli stadi? Vanno benissimo, non si poteva avere di meglio".