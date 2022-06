Van Gaal: “De Bruyne merita Pallone d’Oro ma non glielo daranno mai perché…”

Il parere del CT

Louis Van Gaal , CT dell’ Olanda , ha parlato in conferenza stampa a margine della gara della sua formazione contro il Belgio di questa sera valida per il primo match della Nations League 2022-23. Nelle parole dell'allenatore un retroscena che lo riguarda e poi anche un parere sul Pallone d'Oro.

PALLONE D'ORO - Un passaggio anche sul Pallone d'Oro prendendo spunto dal talento di Noa Lang: "Deve imparare un po’ di comportamento e disciplina. Ma ha incredibili qualità creative. Può aprire una partita con un’azione personale, non molti giocatori possono farlo. Il giocatore belga che mi ha maggiormente impressionato in questa stagione? Kevin De Bruyne, ovviamente. Per me è il vincitore del Pallone d’Oro, ma non verrà scelto. Scelgono sempre gli attaccanti. Da questo punto di vista, Noa Lang ha una possibilità migliore di De Bruyne (ride)".