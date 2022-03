Van Gaal: “Mondiali in Qatar? Assurdo. Scelta Fifa solo per soldi”

Il commento del CT dell'Olanda sul prossimo Mondiale

Redazione ITASportPress

Lo aveva detto solamente pochi giorni fa il CT dell'Inghilerra Southgate, e adesso a fargli eco ci ha pensato, in modo ancora più duro e diretto, anche il commissarrio tecnico dell’Olanda Louis van Gaal. Il Mondiale in Qatar è solo un pretesto per "fare soldi".

L'esperto manager olandese ha espresso un giudizio molto duro sulla decisione di far disputare la prossima Coppa del Mondo in Qatar criticando aspramente la FIFA: "È ridicolo che i Mondiali si svolgano in Qatar. La FIFA dice che vuole sviluppare il calcio in quel Paese. Bene, ma sono solo ca***te, lo fa solo per i soldi e per i suoi interessi commerciali. Questa è l’unica cosa che conta per la FIFA".

Il tema è stato nuovamente sollevato a margine delle partite che le varie Nazionali disputeranno in questi giorni come preparazione per la rassegna iridata di fine anno. Come noto, la sede del prossimo Mondiale è stata molto criticata per le questioni legate ai diritti umani, dei lavori e delle donne in modo particolare.