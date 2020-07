Van Persie e il Pallone d’Oro 2020: esclusi Messi e CR7. Vincitore e podio a sorpresa…

Chi vincerà il Pallone d’Oro 2020? Una domanda alla quale l’ex attaccante olandese di Arsenal e Manchester United Robin Van Persie ha dato risposta. Attraverso un commento su Twitter, l’ex leggenda ha stilato quella che sarà, a suo modo di vedere, la top 3 dell’ambito trofeo internazionale.

Van Persie: vittoria a sorpresa ed esclusioni illustri

Van Persie ha provato a dire la sua prevedendoi risultati della lotta per il Pallone d’Oro del 2020. Niente Lionel Messi, per sei volta vincitore del premio, e neppure Cristiano Ronaldo, che lo ha vinto una in meno dell’argentino. Per l’ex bomber olandese, sarà un podio nuovo con tre giocatori inediti. Al primo posto ecco Robert Lewandowski del Bayern Monaco, autentico mattatore per i tedeschi. Alle sue spalle il centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne. Sul terzo gradino del podio, invece, Sadio Mané, attaccante del Liverpool. Una classifica interessante e che, a dirla tutta, premia il centravanti polacco campione di Germania che è stato in grado di trascinare a suon di gol e record la sua squadra.

QUI LE NEWS DI GOSSIP