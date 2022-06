Vantaggiato sbaglia e cade il Livorno ai rigori: in Serie D va il Pomezia

Resta in Eccellenza il Livorno di Torromino e Vantaggiato che ha perso la finale playoff contro il Pomezia. Dopo il 2-1 in Toscana i pometini hanno vinto con lo stesso risultato questo pomeriggio. Partita ai supplementari ma il risultato non è cambiato. Ai rigori ha fallito dal dischetto Vantaggiato e il Pomezia ha vinto poi 7-5. Dopo due tentativi falliti ai playoff il Pomezia è riuscito a festeggiare la Serie D al terzo colpo. Grande delusione della squadra toscana che dovrà ripartire dall'Eccellenza.