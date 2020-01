Var, rivoluzione in vista: addio ai fuorigioco millimetrici

I recenti casi controversi potrebbero aver dato il via alla rivoluzione del Var. La moviola in campo non convince nel suo utilizzo. Fanno discutere alcune decisioni prese, in particolar modo nella gestione dei casi al limite del fuorigioco. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, potrebbe verificarsi un sorprendente cambiamento nella segnalazione degli offside. Infatti, l’IFAB ha deciso di concedere un margine di tolleranza, assegnando la possibilità di annullare il gol solo di fronte a una netta posizione irregolare alla partenza. Niente più fuorigioco al millimetro. Non è ancora chiaro quando questi provvedimenti verranno ufficialmente introdotti.