Vecino: “Veron mio idolo ma la prima maglia che ho avuto è stata quella di…”

Una stagione difficile, quella vissuta da Matias Vecino, centrocampista dell’Inter. Tornato finalmente a disposizione di mister Antonio Conte, il giocatore uruguaiano spera di poter dare il suo contributo in questo finale di stagione. Il nerazzurro è stato protagonista dell’intervista concessa per il Matchday Programme di Inter-Cagliari, prossimo appuntamento di campionato dei milanesi.

Vecino: idoli e maglie

“Il mio idolo è sempre stato Veron. Mi è sempre piaciuto, è stato un riferimento per me”, ha dichiarato Vecino. “Diventare come lui non è per niente semplice ma l’ho sempre ammirato. Anche se devo dire che la prima maglia che ho comprato è stata quella di Beckham. Mia mamma mi ha preso la numero 7 del Manchester United”.

Oltre al calcio, Vecino racconta anche le sue altre passioni: “Il calcio rimarrà sempre la più grande, ma quando non mi alleno mi piace giocare a ping-pong e guardare film e serie tv”, le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro.