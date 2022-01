Vedova Paolo Rossi: “A Roma i romani pensano lo stadio sia di loro proprietà”

Lo stadio Olimpico è diventato territorio di scontro per l'intitolazione a Paolo Rossi

Nuove dichiarazioni della vedova di Paolo Rossi sulla intitolazione dello stadio Olimpico all'ex campione del Mondo a Spagna '82. Federica Cappelletti intervenuta a Radio Punto Nuovo ha detto: “A Roma i romani pensano lo stadio sia di loro proprietà. Premetto che rispetto le loro idee perché sia Lazio che Roma da anni giocano in questo stadio, però se ne può parlare in toni più umani e rispettosi, ma anche più intelligenti. Che si faccia o meno, Paolo non ha bisogno di uno stadio per essere ricordato. Bisogna rispettare lui, la famiglia e tutte le persone che amano Paolo e ne sono tante. Poi si vedrà”. Cappelletti ha voluto chiarire ulteriormente la sua frase su Maradona pubblicata sul quotidiano la Repubblica ( anche sulle polemiche sollevate dopo un’intervista in cui sembrava offendere Maradona con parole poi definite non sue: “Mi sono sentita molto offesa dalle tifoserie che hanno voluto attaccare Paolo e non avrei mai potuto dire una cosa negativa contro Diego, conosciuto tramite lo stesso Paolo, che stimava e amava. Questo atteggiamento di alcuni tifosi sicuramente mi ha ferita molto. Ho fatto subito un post per prendere le distanze da una dichiarazione che non ho mai fatto, tra Diego e Paolo c’era un rapporto di amicizia e stima profonda”. Oggi ai microfoni di Itasportpress.it, l'ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti ha replicato alla vedova di Paolo Rossi.