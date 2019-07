Vela risponde a Ibrahimovic: “Il paragone? Se guardiamo le statistiche, sono io il migliore…”

Continua la querelle, questa volta a distanza, tra Zlatan Ibrahimovic e Carlos Vela. Prima le parole infuocate delle vigilia del derby do Los Angeles da parte dello svedese, poi quelle immeditamente successive a rincarare la dose.

Adesso, è il messicano a rispondere e buttare ulteriore carne sul fuoco. Come riportano ESPN e SportBible, l’attaccante ha voluto dire la sua sulla vicenda e non ci è andato giù tanto leggero.

IL MIGLIORE – “Una Ferrari in mezzo alle Fiat”, “Grande errore paragonarmi a lui”. Così Ibrahimovic poche ore. Adesso prende la parola Vela e lo fa sottolineando un dato di fatto: le statistiche. “Beh, credo che paragonarmi a Ibrahimovic sia stato un insulto per lui. Ma al momento, se guardiamo solo le statistiche e togliamo il fattore età, sono io il migliore. Questa è la realtà. Penso che solo Messi e Cristiano Ronaldo abbiano quel qualcosa in più…”, ha detto Vela.

E in effetti l’attaccante del LAFC ha messo a segno in campionato ben 20 gol in 21 partite mentre lo svedese 16 in 17 gare. Si attende la risposta, ulteriore, di Ibrahimovic…