Venezia, Zanetti si presenta: “Essere qui è il massimo. Non vedo l’ora di iniziare”

Paolo Zanetti è stato annunciato nelle ultime ore come nuovo allenatore del Venezia, oggi sono arrivate anche le prime parole dell’ex tecnico dell’Ascoli che si è presentato ai nuovi tifosi.

LE PAROLE DI ZANETTI

Sulla panchina del Venezia: “Per me è il massimo essere qui, sono veneto e allenerò il Venezia. Non vedo l’ora di cominciare, questa è la città più bella del mondo”.

Sull’addio all’Ascoli: “È stata una grande esperienza, con tanti fattori positivi e pochi negativi. Non rinnego nulla, però adesso comincia una nuova fase della mia vita e Ascoli non esiste più, è il passato”.

Sulla chiamata del ds Collauto: “Mi ha chiamato in veneto, c’era alchimia e abbiamo capito che questo matrimonio andava fatto. È stato naturale trovare la situazione”.

Sui dettami tattici: “Potremo giocare come facevo ad Ascoli, l’importante sarà trovare continuità. Vogliamo creare una rosa adatta per giocare con moduli diversi”. Queste le parole del nuovo mister del Venezia, riportate da Il corriere veneto.

LE DICHIARAZIONI DI NIEDERAUER

Anche il presidente del Venezia Niederauer è intervenuto in video conferenza per commentare la scelta di Zanetti allenatore: “Abbiamo considerato diversi tecnici candidati per questa panchina, Paolo sposa a pieno le idee del club. Ci siamo capiti da subito e siamo felici di intraprendere questo nuovo percorso”. Queste le parole del patron del Venezia riportate da Il corriere veneto.