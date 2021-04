Ventola duro: “Ad oggi la Juventus è una seconda scelta sul mercato…”

Nel corso del consueto appuntamento su Twitch tv per la BoboTv l’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola ha detto la sua sulla possibile scelta del nuovo attaccante per la Juventus nella prossima stagione che andrebbe ad affiancare Cristiano Ronaldo o, magari, a prenderne il posto.

L’ex bomber italiano ha sottolineato come l’appeal della Vecchia Signora sia sceso rispetto al passato e che i grandi nomi dell’attualità calcistica, Haaland su tutti, non la considererebbero una prima scelta. “Credo che la Juventus possa prendere solo Icardi al momento”, ha detto Ventola. “Per tutti gli altri ormai è diventata una seconda scelta. Se Haaland ha il Psg, il Barcellona, il Real Madrid che lo vogliono, perché dovrebbe accettare la Juventus?”.

Dello stesso avviso anche Cassano che ha sottolineato come tra le squadre potenzialmente in pole position per il giovane norvegese del Borussia Dortmund potrebbe esserci anche il Manchester United che, grazie all’amicizia con Solskjaer, potrebbe avere una corsia preferenziale.