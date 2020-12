L’ex tecnico del Torino Gianpiero Ventura ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “È una Serie A strana quella che stiamo vedendo, basti pensare che il Milan è primo ma qualche giorno fa stava perdendo in casa del Genoa e prima ancora contro il Verona e il Parma. Mio ritorno in panchina? È la prima volta da 35 anni che sono in attesa di una squadra, ho tanta voglia di rivincita e penso che le idee non abbiano età. L’importante è avere l’umiltà di calarsi in certe realtà”.