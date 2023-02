Ventura: “Mio Mondiale mancato con l’Italia tragedia. Nel 2022 invece…”

L'analisi dell'ex CT Azzurro sul cambiamento del calcio.

Intervista a Il Foglio per Gian Piero Ventura. storico allenatore ed ex CT della Nazionale. Il mister ha parlato della sua visione del calcio attuale tornando anche su alcuni momenti noti della sua carriera alla guida dell'Italia come il mancato Mondiale in Russia.

"Della Nazionale preferisco non parlare. Una big, di cui non voglio fare il nome, mi aveva offerto tre anni di contratto. Vi rinunciai per andare là dove mi portava il cuore e quell’amore per la maglia azzurra, che era stato il tratto comune [...]".

E ancora: "L’azzurro lo avevo dentro di me e per questo amore, tenuto stretto sin da bambino, ho ceduto alle insistenze, mi sono fatto coinvolgere e ho fatto una scelta sbagliata, perché non occorreva un lampo di genio per capire che non ci fossero i presupposti per fare bene".

"Chi vuol capire capisca. Dico solo che in quattro anni, nel commentare due mancate qualificazioni mondiali, si è passati dalla tragedia epocale del 2018 all’incidente di percorso del 2022. Credo che anche da questa abissale differenza si possa intuire come, già al momento di accettare l’incarico, non ci fossero i presupposti necessari", ha detto Ventura.

Sul cambiamento del mondo del pallone: "Prima erano rapporti umani e strette di mano. Oggi è tutta un’altra cosa. È tutto esagerato. Stefano Pioli in tre o quattro mesi è passato dal migliore al peggiore allenatore italiano. Un tempo c’erano valutazioni meno superficiali e affrettate sulla produttività dei singoli. Oggi, se hai i media a favore puoi permetterti di perdere sette partite senza colpo ferire. Se li hai contro, bastano tre sconfitte e vai a casa [...]".