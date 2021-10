Ventura: “Sbagliai ad accettare panchina della Nazionale”

Il commento del mister ed ex commissario tecnico dell'Italia

Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale, torna a parlare di Azzurro ed in particolare della sua esperienza come CT dell'Italia. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare delle principali vicende del calcio italiano, il mister ligure ha commentato: "Se guardo le partite della Nazionale? Certo, faccio anche il tifo. Rabbia? Non voglio neanche più affrontare l’argomento, ho sbagliato ad accettare la panchina e ho pagato ma ero e sono tifoso della Nazionale".