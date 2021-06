Ventura: “Spalletti al Napoli è libidine…”

Parla l'ex CT

"Spalletti e il Napoli, questa è vera libidine". Sono queste le parole riportate questa mattina dall'edizione online de Il Mattino in riferimento ad un commento dell'ex CT Gian Piero Ventura sull'arrivo nel club partenopeo di Luciano Spalletti . L'ex allenatore della Nazionale italiana ha detto la sua sull'approdo nella panchina del Napoli del tecnico dei Certaldo. Dichiarazioni al miele per lo "Spallettone".

"Ne sono felicissimo, innanzitutto per lui, perché dopo due anni di inattività credo abbia dentro una gran voglia, e poi per il Napoli perché è una piazza importante. Lo definirei un connubio stimolante, da libidine", ha detto Ventura. E ancora su Spalletti e sulla sua abilità di guidare i club: "Luciano è uno che si aggiorna in continuazione, non lascia niente al caso. E a Napoli sarà molto stimolato dai giocatori, troverà un tasso tecnico davvero elevatissimo. Sono convinto che avere così tanti talenti gli darà eccitazione".