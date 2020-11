Verona, altro positivo al coronavirus: si tratta di Lazovic

“Hellas Verona FC comunica che Darko Lazovic è risultato positivo al Coronavirus-Covid-19 in seguito agli ultimi test diagnostici effettuati nel ritiro della Nazionale serba, alla vigilia del match di questa sera di Nations League contro la Russia. Lazovic sta bene e non presenta sintomi rilevanti. Il calciatore è stato prontamente posto in isolamento e seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Queste le parole della società veronese sulla positività del proprio tesserato.

Una grana importante per il mister Ivan Juric che dovrà quindi fare a meno del calciatore per la sfida di campionato contro il Sassuolo.