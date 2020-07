Verona, il segreto di Juric è… Gasperini

Ivan Juric a Verona sta trovando la sua definitiva consacrazione da allenatore. Dopo stagioni non del tutto esaltanti col Genoa, con partite caratterizzate da alti e bassi, il tecnico croato ha trovato il perfetto equilibrio tra estetica e risultati.

VERONA ANIMA E CUORE

L’Hellas Verona di Ivan Juric è una squadra tutta anima e cuore: la squadra veneta lotta con grande organizzazione tattica e con grande intensità fisica riesce a dominare l’avversario, uscendo difficilmente dal campo senza aver dato filo da torcere. Ivan Juric è riuscito nell’impresa che riesce a pochi allenatori: ha scolpito una squadra a sua immagine e somiglianza. Il merito naturalmente va soltanto alla caparbietà del tecnico croato, che non ha demorso e ha continuato ad insistere sulla propria idea tattica. Ma se oggi Juric riesce a collezionare prestazioni e risultati convincenti è anche grazie a Gian Piero Gasperini.

IL MAESTRO

L’attuale allenatore dell’Atalanta è il maestro di Ivan Juric, che può dire di aver imparato gran parte delle cose che oggi vediamo a Verona proprio dal Gasp, riuscendo con ottimo spirito di adattamento a renderle sue e non una brutta copia di quanto insegnato dal maestro. Juric per tanti anni è stato il secondo di Gasperini, prima nel Genoa dove era in contatto con l’allenatore della prima squadra in quanto vice della Primavera, poi all’Inter e infine al Palermo. Tutte esperienze che hanno insegnato al croato l’importanza dell’intensità tattica da parte della squadra, la grande dinamicità da applicare sul campo e la caparbietà di non mollare mai, anche quando un risultato appare compromesso. Il segreto di Ivan Juric è Gian Piero Gasperini: nessuna stregoneria o aiuto, tutto merito del tecnico del Verona che ha saputo trarre insegnamento da chi oggi detta le regole in Italia e non solo.