Verona, Silvestri esalta Juric: “Non guarda in faccia nessuno. Se meriti, giochi…”

In occasione della lunga ed interessante intervista rilasciata al noto magazine Sportweek, Marco Silvestri, portiere dell’Hellas Verona, ha avuto modo anche di parlare del tecnico Ivan Juric e delle sue qualità nell’allenare una squadra giovane ma ricca di talento.

Silvestri: “Juric non guarda in faccia a nessuno”

“Il mister mi piace anche perché lancia i giovani. Non guarda la carta d’identità. Se uno merita di giocare, non ha paura a metterlo in campo”, ha spiegato Silvestri. “Con me nessuno lo ha mai fatto. A 18 anni a Modena, esordii in Coppa Italia, facendo molto bene e poi la domenica dopo l’allenatore fece esordire un altro portiere arrivato tre giorni prima. Il coraggio di Juric appartiene a pochi. Il mister è stato bravo a tirarci fuori la consapevolezza di stare in mezzo ai campioni. Ora questa consapevolezza ci appartiene e noi “vecchi” la stiamo trasmettendo ai nuovi arrivati”.

Silvestri è tra i protagonisti del Verona ed è stato inserito con merito tra i migliori portieri in questo avvio di stagione avendo effettuato un’alta percentuale di parate.