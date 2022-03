Verratti amaro sui social dopo uscita Champions: “Dura da accettare. Scusate”

Il messaggio social del centrocampista

Ha fatto passare qualche ora per smaltire la delusione e la rabbia per l'esito della sfida contro il Real Madrid degli ottavi di finale di Champions League, ma l'amarezza resta ed è tanta nelle parole di Marco Verratti affidate ai social. Il centrocampista del Paris Saint-Germain ha voluto mandare un messaggio su Instagram ai tifosi parigini dopo l'eliminazione dal torneo a seguito del 3-1 rimediato al Santiago Bernabeu.

POST - "È davvero molto difficile accettare una sconfitta del genere", ha scritto Verratti. "Vi meritate le nostre scuse. Cercherò fino alla fine di restituirvi ciò che meritate. Restiamo uniti perché stanno arrivando giorni migliori". Grande delusione per il centrocampista italiano che dopo la gara d'andata aveva immaginato, come i suoi compagni, un altro finale per il doppio appuntamento in Champions contro i Blancos. Invece, ecco il k.o. e l'uscita di scena nel modo più doloroso possibile. Testa al finale di stagione con una Ligue 1 da conquistare, anche se non basterà a colmare le aspettative disattese...