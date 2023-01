Verratti: “Critiche per stile di vita? Serve onestà. Mi accostarono a Rihanna ma…”

Il centrocampista di Psg e Italia parla delle critiche ricevute in passato per il suo stile di vita.

Verratti ha sottolineato come in passato era disturbato dalle continue voci che lo volevano spesso impegnato in discoteca a fare serate: "Quelle voci mi hanno infastidito, perché, il più delle volte, non erano vere. Quando sei un giornalista, devi fare le cose onestamente. Se questo è vero, mi assumo la responsabilità, come ho fatto molte volte. Ma mi hanno fatto assomigliare a qualcuno che usciva ogni sera. Alla fine, non era giusto".