Verratti, disavventura a casa di Ronaldo a Ibiza: subito furto da 3 milioni di euro

Disavventura per Marco Verratti a Ibiza. Il centrocampista italiano, attualmente in vacanza nella casa di proprietà di Ronaldo , il Fenomeno, sarebbe stato vittima di un furto dal bottino incredibilmente alto.

I ladri sarebbero stati in grado di portare via refurtiva per il valore di 3 milioni di euro. Come riportato anche da Marcasarebbero stati portati via beni di vario tipo e gioielli al centrocampista del Psg e a chi sta facendo la vacanza con lui.