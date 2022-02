Verratti: “Infortuni? A volte ho faticato a dormire per i dolori…”

Il centrocampista italiano si racconta a 360°

PSG - "Adesso sto bene anche se vorrei ci divertissimo di più. A volte, quando vedo che restano solo cinque, sei o sette anni di carriera, mi dico che devo davvero sfruttare ogni partita e ogni allenamento per fare sempre di più". Poi sul suo stile di gioco spesso pericoloso nel tenere la palla quando sotto pressione: "Mi sento a mio agio, è il mio modo di vedere il calcio. Non mi piace spazzare via il pallone. So che a volte è pericoloso ma dobbiamo prenderci questa responsabilità. Ancelotti un giorno mi prese da parte e mi disse 'Marco, per favore, quando sei chiuso, chiudi gli occhi e calcia la palla il più lontano possibile'. Poi più avanti invece mi disse: 'Ok Marco, fai quello che vuoi perché so che è il tuo modo di giocare. O ti lascio in panchina o ti prendo come sei, perché non cambierai mai'".