Vertonghen rivela: “Dopo infortunio alla testa in semifinale Champions ho avuto vertigini e problemi per nove mesi”

In questi mesi si sta parlando con sempre maggiore frequenza dell’impatto che i colpi di testa e gli scontri aerei possano avere per la salute di un calciatore. Il racconto di Jan Vertonghen, storico difensore belga ex Tottenham, conferma quanto si debba fare attenzione a questo delicatissimo tema. Intervenuto a Sporza TV, l’attuale centrale del Benfica ha lungamente rivelato gli effetti subiti dopo lo scontro di gioco con il portiere dell’Ajax nella semifinale di Champions League del 2019.

Vertonghen: “Mal di testa e vertigini per nove mesi”

Il belga ha avuto un forte trauma cranico in quell’occasione che lo ha condizionato molto a lungo: “Molte persone non lo sanno, ma ho avuto molti problemi per via di quel colpo. Per molto tempo ho avuto mal di testa e vertigini. Lo racconto pubblicamente per la prima volta adesso”, ha detto Vertonghen. “Non ho potuto giocare in questo lungo periodo, cosa che mi ha influenzato. Sono stati ben 9 mesi complicati in cui non ho potuto mostrare quello che volevo”.

E ancora sui problemi avuti e la sua forma non ottimale quando ancora era al Tottenham: “Molti hanno pensato fossi arrabbiato con Mourinho perché non mi faceva giocare, ma la realtà è che proprio non potevo giocare. Avevo ancora un contratto di un anno, quindi avrei potuto e dovuto giocare ma quando sono sceso in campo, l’ho fatto male. Questo mio problema non lo sapevano in molti. Devo dire che è stata una mia scelta”.