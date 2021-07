Vezzali frena: “Parlare di riapertura impianti adesso non rispettoso”

Le parole della Sottosegretaria allo Sport

"Saranno la cabina di regia di palazzo Chigi e le indicazioni che giungeranno dal CTS a dettare i tempi e le modalità per la riapertura al pubblico, in piena sicurezza, degli impianti sportivi". Queste le parole della Sottosegretaria allo SportValentina Vezzali in merito alle richieste giunte dagli organismi sportivi circa la riapertura al pubblico degli impianti sportivi a partire dall'avvio della prossima stagione agonistica.