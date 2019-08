Vi ricordate Rodriguez, arbitro di Brasile-Germania 1-7? Inizia la carriera da allenatore

Una delle peggiori serate della Nazionale del Brasile, oltre alla finale persa in rimonta al Maracaná nel 1950 contro l’Uruguay, è stata senza dubbio quella del 7-1 incassato a Belo Horizonte dalla Germania durante il Mondiale organizzato in casa del 2014. L’arbitro in quella circostanza era Marco Rodríguez, messicano, che ora inizierà una nuova avventura: da direttore di gara, infatti, diventa ufficialmente allenatore. Guiderà il Salamanca CF UDS, formazione militante nel Gruppo 2 della Terza Divisione del calcio spagnolo, la Segunda División B. È stato lo stesso Rodriguez ad annunciare la novità tramite i propri canali social.

Perché in Spagna e non in Messico? “Lì ho studiato e preso il titolo – ha detto l’ormai ex direttore di gara -, ho conseguito un master in Spagna, ho preso le licenze Uefa e ora ho questa opportunità, ciò che desideravo molto. Ho lavorato per anni per raggiungere questo obiettivo, non ci sono limiti amministrativi che mi impediscono di raggiungere grandi scenari. Aspiro anche alla Champions League, ho detto persino che avrei voluto allenare la Nazionale messicana. Sono aperto a tutto”.

Rodriguez aveva diretto anche la partita fra Uruguay ed Italia, sempre al Mondiale del 2014, che sancì l’eliminazione degli azzurri dalla competizione.