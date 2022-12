Vialli, ansia per le sue condizioni di salute: ricoverato a Londra

Il mondo del calcio, e non solo, in ansia per Gianluca Vialli. L'ex calciatore, oggi capo delegazione della Nazionale italiana, si era preso una pausa dal suo incarico per dedicarsi ad affrontare al meglio la malattia. In queste ore, però, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, le sue condizioni sarebbero peggiorate. Vialli sarebbe ora ricoverato a Londra nella clinica dove era stato precedentemente curato per il tumore al pancreas.